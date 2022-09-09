بعد أوروبا والسعودية.. مسار إجباري تختتم جولتها الصيفية في الأردن

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في العاصمة الأردن عمان، مساء الأحد 25 سبتمبر.



وتطل مسار إجباري على جمهورها الأردني بعد غياب أكثر من 3 سنوات منذ آخر حفلاتها في عمان، عبر سهرة غنائية يحتضنها مسرح المدرج الروماني.

تأتي هذه الإطلالة في ختام جولة حفلات مسار إجباري في العالم العربي بعد حفلتها في السعودية وسلسلة حفلاتها في القاهرة والإسكندرية، التي أعقبت نجاح أولى جولاتها الأوروبية في برلين وباريس وبلجيكا، وتحتفل الفرقة المصرية مع محبيها في الأردن بألبومها الغنائي الجديد "نص الحاجات".

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.