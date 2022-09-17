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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حي شرق مدينة نصر يطالبون المسئولين بإنشاء مطبات صناعية

مطب صناعي
مطب صناعي

أرسل القارئ أيمن عبد اللاه شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود إشارات مرور أو مطبات صناعية مما يتسبب في حوادث كثيرة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان حي شرق مدينة نصر من عدم وجود مطب صناعي اسفل كوبري محور شينزو ابي او إشارات مرور مما يتسبب في حدوث حوادث كثيرة يوميا.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مطب صناعي مدينة نصر بين الناس حي شرق مدينة نصر حل مشاكل المواطنين إشارات مرور

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