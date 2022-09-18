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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 48 حالة تعد بالشرقية ضمن الموجة الـ 20

ازالة تعديات
ازالة تعديات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

محافظ الشرقية يتفقد قريتي بحطيط والحلمية بمركز أبو حماد

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 42 حالة تعد بمساحة 4 ألاف و 658 متر مباني و6 حالات تعدي بمساحه 6 فدان و15 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

 كما تم قطع المرافق عن 4 حالات تعدي على مساحة 173 متر بمركز الإبراهيمية و 2 حالة تعدي علي مساحه 200 متر بمركز ديرب نجم و4 حالة تعدي علي مساحة 1240 متر بمركز فاقوس و2 حالة تعدي بمساحه 220 متر بمركز كفر صقر و3 حالات تعدي بمساحه 1300 متر بمركز أبو حماد.

 شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

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