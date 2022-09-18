عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أشعر بأني مصاب بعملٍ أو سحرٍ.. كيف أقوم بفكه ؟

أشعر بأني مصاب بعملٍ
أشعر بأني مصاب بعملٍ أو سحرٍ

قالت دار الإفتاء إنه ينبغي أن يكون المسلم صاحب عقلية علمية تؤهله لعبادة الله تعالى، وعمارة الأرض، وتزكية النفس، ولا ينبغي له أن ينساق وراء عقلية الخرافة التي تقوم على الأوهام والظنون، ولا تستند إلى أدلة وبراهين.

كيفية صلة الرحم .. 5 نصائح من دار الإفتاء المصرية

حكم الشرع في توزيع النذر في الحسين.. دار الإفتاء ترد

وأضافت الدار عبر الفيسبوك: قد كثر في زماننا هذا بين المسلمين شيوع عقلية الخرافة، وانتشر إرجاع أسباب تأخر الرزق وغير ذلك من ابتلاءات إلى السحر والحسد ونحو ذلك.

وأكملت: الصواب هو البحث في الأسباب المنطقية والحقيقية وراء هذه الظواهر، ومحاولة التغلب عليها بقانون الأسباب الذي أقام الله عليه مصالح العباد، وعلى المسلم أن يستعين بالله في ذلك، كما ينبغي عليه أن يزيد من جانب الإيمان بالله والرضا بما قسمه الله له.

وتابع: ولا يعني هذا الكلام إنكار السحر والحسد، فإنه لا يسع مسلمًا أن ينكرهما فقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم بوجودهما؛ فقال سبحانه: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: 102]، وقال عز وجل: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: 5]، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة بوجودهما؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ» رواه النسائي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ...» متفق عليه.

ولكن المنكر هو الإسراف في ذلك حتى غدا أغلب من يزعمون أنهم يعالجون من السحر من المدعين المشعوذين المرتزقة، وأغلب من يظنون أنهم من المسحورين هم من الموهومين.

واختتمت دار الإفتاء : على كل حال، فمن لم يجد مبررًا منطقيًّا لما يحدث له، وغلب على ظنه أنه مسحورٌ أو نحوه، فليتعامل مع ذلك بالرقى المباحة والتعوذ المشروع؛ كالفاتحة، والمعوذتين، والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

دار الإفتاء إنكار السحر والحسد السحر السحر والحسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشر الآن (2-0) في الدوري الإسباني

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

احذر .. طريقتان عند جماع الزوجة تعدان من الكبائر

ترشيحاتنا

قناة السويس: زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15%.. فيديو

لجان جاهزة.. أحمد موسى يرد على المشككين في مشروعات الدولة.. شاهد

خطف أو قتل.. الفنانة هاجر الشرنوبي تتعرض لموقف صادم على يد سائق

تعليق صادم من نجم إنبي بعد فشل انضمامه إلى الأهلي

الأوراق المطلوبة للتقدم إلى لجنة القيد بنقابة الصحفيين

مميزات غير متوفرة في مصر.. أسباب تجعلك تتخلى عن شراء iPhone 14

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| شاهد

هل ماتت طبيبة بنها حزنا لوفاة شقيقها؟.. جمال شعبان: الزعل يكسر القلب

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالعدس البنى والبطاطس

احذروا.. كثرة التردد إلى المرحاض دليل على الإصابة بأمراض خطيرة

فيديو

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ