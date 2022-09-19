مش هتاكله تاني.. صورة مرعبة عن اللانشون داخل أحد المصانع

يعد اللانشون من أساسيات ساندوتشات المدرسة والتي يقبل علي شرائه الكثير مع بداية العام الدراسي.



وقد حذر الكثير من صناعة اللانشون حيث إنه يتم تصنيعه من اللحوم رخيصة الثمن غير الصالحة للاستخدام الآدمى human consumption.

أكد الأطباء أنها ليست فاسدة لكن تكون من اللحوم التي لا تصلح لتناولها..

وحظر الصيدلي الدكتور أحمد صقر علي صفحته بالفيسبوك من تناول اللانشون وقال "اللى يقولك اللانشون بتاعنا من لحم بقرى درجة أولى قوله حضرتك كداب لأن بحسبة بسيطة لو استخدم لحم بقرى فاخر المصنع هيفلس أساسا ثانيا الخطورة فى اللانشون فى لونه.

وتابع : عشان اللانشون ياخد اللون الوردى أو الأحمر ده بيضاف مادة حمض الكارمنيك E120 بمقدار 1ppm يعنى جزء فى المليون يعنى جرام على كل طن لحمة المادة دى بتعمل كمادة حافظة للانشون فهي اللى بتديه اللون ده وكل ما زادت النسبة زاد غمقان لون اللانشون فى مصانعنا ربنا يباركلهم بيحطوها بنسبة 11ppm يعنى فوق النسبة الطبيعية ب11مرة عشان كده نلاحظ أن اللانشون عندنا غامق، خطورة المادة دى إنها مادة مسرطنة تسبب الكبد والفشل الكلوي.



ونشر صقر صورة صادمة عن عينة من لحوم اللانشون تم ضبطها داخل أحد المصانع.