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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يثير الجدل بشأن إمام عاشور .. اعرف التفاصيل

امام عاشور
امام عاشور
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب إمام عاشور ،  نجم النادي الأهلي الذي أصيب في اللحظات الأولى من عمر مباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير : "في ليلة كان بها ليونيل ميسي النجم الأول للمباراة ، بفضل إصابة إمام عاشور ".

وكان قد وجّه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر وامتنان إلى جماهير القلعة الحمراء ومجلس إدارة النادي، عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الودية.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة جاء فيها:
"أنا ممتن لكل رسالة وصلتني، ولكل كلمة طيبة انقالت، ولكل دعوة صادقة. بشكر الكابتن محمود الخطيب على دعمه الكبير، وبشكر مجلس الإدارة، والجهاز الإداري، والجهاز الفني، والجهاز الطبي، وزمايلي اللاعبين اللي واقفين في ضهري. الكل كان جنبي من أول لحظة، وده شيء مش غريب على بيتي النادي الأهلي".

وأضاف عاشور: "بشكر النادي الأهلي على سرعة توفير كل الدعم الطبي اللازم من لحظة الإصابة، والاهتمام الكبير بيا في المستشفى، وإجراء العملية في وقت قياسي، وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة.. وجودكم جنبي هو اللي بيهون عليا، وهو أكبر دافع ليا إني أرجع بسرعة، وأرجع أقوى من الأول إن شاء الله. شكرًا ليكم من قلبي".

ويخضع عاشور حاليًا لفترة تأهيل طبي بعد الجراحة، في إطار برنامج العلاج الذي حدده الفريق الطبي للنادي الأهلي، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

امام عاشور الاهلي الدردير

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