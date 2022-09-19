عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل شرع في قتل شخصين بمشاجرة بقليوب

مشاجرة
مشاجرة

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل لشروعه فى قتل شخصين خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب العام باستقبال شخصين مصابين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم بسبب مشاجرة.

الداخلية تضبط 1623 قضية تموينية متنوعة

صفقة بـ18 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب مخدرات بقناة السويس


على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من "ع ص ع"، 28 سنة، عامل بمخزن، مصاب بجرح قطعي عميق باليد اليمنى، و"ه ح أن"، 40 سنة، عامل بنفس المخزن، مصاب بجرح قطعي عميق بالساق اليسرى وقطع بالعضلات، على يد "أ س ع" 34 سنة عاطل بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور أمام المخزن محل عملهم تطورت لمشاجرة وأحدث المتهم إصابتهم باستخدام سلاح أبيض "مطواة".


وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قليوب مدير أمن القليوبية أمن القليوبية القليوبية مستشفى قليوب مركز شرطة قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

تحرير 929 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسل الملابس في القليوبية

انقلاب سيارة نقل على طريق بنها - شبرا الحر في القليوبية

ترشيحاتنا

ألمانيا تلجأ لدولة عربية لإنقاذها من شتاء الطاقة الأوروبي

خدمات جديدة | إعلان من السعودية بشأن تأشيرات العمرة

هيكل إداري جديد| حجازي يعتمد حركة تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين: نهدف لنقل آراء أولياء الأمور وأفكارهم للمسئولين

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هندسة 96% وفني صحي يصل لـ 95%

تفاصيل لأول مرة.. لماذا لم يشن الجيش الروسي هجومًا كبيرًا بعد هزيمة خاركيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالتها| شاهد

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تبهر الجميع بإطلالة جذابة بجنازة الملكة إليزابيث

هتركب القطر والمترو والأتوبيس بتذكرة واحدة.. وقت وكيفية تطبيق القرار

بفستان أنيق.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب .. مفاجأة في أسعار اليوم

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

منهم أسماء غير متوقعة.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي رسميا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ