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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بسبب افتراش البضائع في الشارع بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين أصحاب محلات بميدان كفر شكر خلف بنك القاهرة، وجرى نقل المصابين من الطرفين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول "محمد.س.ع" 18 عامًا، و"محسن.م.م" 40 عامًا، طرف أول، و"السيد.م.س" 54 عامًا، و"محمد.س.س" 20 عامًا طرف ثاني ومحجوز بالعناية المركزة بالمستشفى.

علي الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وجرى السيطرة على طرفي المشاجرة، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بسبب وجود محل أحذية إيجار لأحد الأشخاص ملك الطرف الأول، ومحل ملابس مجاور له بذات الشارع ملك الطرف الثاني، ونزاع قائم منذ فترة لعدم افتراش البضائع بالشارع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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