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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقناطر الخيرية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار بأرض فضاء بقرية شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية حيث تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات تستخدم في أعمال الحفر كما تم العثور على حفرة بعمق حوالي 6 أمتار وبقطر 2 متر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بأرض فضاء بقرية شلقان دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين، قيام كلا من "ح ج"، 33 سنة، و"ع ش"46 سنة و"م ش"، 43 سنة و"أ ش"، 32 سنة، عمال، ومقيمين دائرة المركز، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأرض فضاء بقرية شلقان دائرة المركز، كما تم ضبط الأدوات التي تستخدم في أعمال الحفر، كما تم العثور على حفرة بعمق 6 أمتار وبقطر 2 متر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمعدات التي تم ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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