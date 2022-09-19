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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 929 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 929 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 929 مخالفة مرورية، بينها 393 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و411 مخالفة متنوعة، وضبط 8 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و10 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 5 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 4 غير مرخصين، وتحرير 6 مخالفات ملصقات، و91 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4550 جنيها.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2750 جنيها مصالحات.

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