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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحسم ملف تجديد نجم الفريق عقب مباراتي الاتحاد المنستيري

صدى البلد

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، استقرت على إنهاء ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،  اللجنة كلفت أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي  بعقد جلسة خلال ساعات مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجديد عقده عقب العودة من تونس وتحديدا انتهاء الفريق من مباراتي الاتحاد المنستيري  في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. 

 

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وأكمل شبانة، الأهلي حدد  تسعيرة تجديد عقد ياسر إبراهيم حيث سيحصل على 7 مليون جنيه في الموسم الواحد بعد تجديد تعاقده بدلا من 5 مليون جنيه وفقا للاتفاق الذي تم بينه وبين مدير التعاقدات في الفترة الماضية.

وأتم، من المقرر أن ينتهي عقد ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجديد مما يحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

 

 

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