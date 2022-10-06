اذهب الطبيب فورا.. كدمات الجسم تشير لـ 5 أمراض خطيرة

إذا أصبت بكدمات كبيرة وداكنة من الانفجارات الصغيرة أو النتوءات ، أو يبدو أنك تعاني من كدمات دون سبب ، فقد تكون هذه علامة على إصابتك بكدمات بسهولة أكبر من المعتاد.

في معظم الأحيان تكون الكدمات طبيعية ولا داعي للقلق. ولكن إذا أصبت بكدمات بسهولة شديدة أو أصبت بكدمات دون أي إصابة ، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة خطيرة مثل نقص الفيتامينات أو اضطراب تخثر الدم.

كشف موقع “هيلثي”، فيما يلي عن خمسة أسباب تجعلك تصاب بالكدمات بسهولة ومتى يجب عليك زيارة الطبيب.



1. تتناول أدوية مسيلة للدم



تساعد أدوية منع تجلط الدم في حمايتك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق منع تجلط الدم . لكن التخثر يساعد في الواقع في السيطرة على الكدمات.

تحدث الكدمات عندما يتلف شيء مثل النتوء الأوعية الدموية الصغيرة تحت سطح الجلد مباشرة. تتسرب الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ظهور جرح أرجواني. عادة ، يتجلط دمك بسرعة ، مما يمنع الأوعية الدموية من التسرب ويمنع الكدمات الشديدة.

ولكن إذا كنت تتناول مميعات الدم ، فلن يتجلط دمك بسهولة أو بسرعة. هذا يسمح بتسرب المزيد من الدم ، مما يجعلك تبدو كما لو كان لديك كدمات أكبر وأكثر شدة.

تتضمن بعض أدوية تسييل الدم الأكثر شيوعًا ما يلي:

"الأسبرين والبلافيكس (كلوبيدوجريل) هما من الأدوية المضادة للصفيحات المسؤولة في أغلب الأحيان عن الكدمات السهلة" ، كما يقول شارون أورانج ، الأستاذ في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا .

يمكن أن تسبب مخففات الدم مثل Coumadin (Warfarin) و Lovenox (Enoxaparin) كدمات سهلة.

مضادات التخثر الفموية الجديدة ، مثل Xareltro Eliquis و Pradaxa

يقول أورانج إن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين قد تمنع التخثر أيضًا.

2. لديك نقص فيتامين



قد يؤدي انخفاض مستويات الفيتامينات التالية إلى صعوبة تجلط الدم بشكل صحيح ، مما يسبب المزيد من الكدمات:

فيتامين ك: يحتاج جسمك إلى فيتامين ك لتكوين البروتينات التي تسمح للدم بالتجلط بشكل طبيعي ووقف النزيف. إن تناول القليل من فيتامين ك يمكن أن يسبب كدمات سهلة بالإضافة إلى أعراض أكثر خطورة مثل الدم في البول أو البراز.

فيتامين ج: يساعد فيتامين ج جسمك على تكوين الكولاجين الذي يخلق بنية الأوعية الدموية. يمكن للقليل من فيتامين سي أن يجعل الأوعية الدموية أكثر عرضة للتلف والتسبب في الكدمات. يمكن أن يسبب نقص فيتامين سي أيضًا التعب والاكتئاب.

3. تتناول أدوية الستيرويد



نظرًا لأن أدوية الستيرويد تحارب الالتهاب ، فقد يصف لك طبيبك بعضًا منها إذا كنت تعاني من حالة التهابية مثل التهاب المفاصل أو الذئبة .

لكن يمكن أن يكون للستيرويدات أيضًا آثار جانبية على بشرتك: "المنشطات مثل بريدنيزون وهيدروكورتيزون تسبب الجلد الرقيق وتؤدي إلى سهولة الكدمات" ، كما يقول أورانج. هذا صحيح سواء كنت تتناول المنشطات كحبوب أو كريم موضعي .

الجلد الرقيق يعني أن الأوعية الدموية الموجودة تحت سطح الجلد قد تكون أكثر عرضة للتلف ، مما يؤدي إلى حدوث كدمات.



4. لديك اضطراب تخثر الدم



يمكن لبعض الأمراض أن تصعّب تجلط الدم ، مما يؤدي إلى نزيف حاد وكدمات من الإصابات.

مرض فون ويلبراند هو اضطراب وراثي حيث يكون لديك القليل جدًا من البروتين الذي يساعد على تجلط الدم. يمكن أن يسبب المرض أيضًا نزيفًا في الأنف ونزيفًا غزيرًا في الدورة الشهرية.

الهيموفيليا هي حالة وراثية أخرى تجعل من الصعب على جسمك أن يتجلط بشكل طبيعي. إلى جانب الكدمات السهلة ، يمكن أن تسبب الهيموفيليا أعراضًا مثل نزيف الفم واللثة أو النزيف بعد الحقن.

عيوب وظيفة الصفائح الدموية هي حالات لا تعمل فيها الصفائح الدموية بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى نزيف زائد وكدمات.

5. أنت أكبر من 75 عامًا



مع تقدمك في العمر ، ينتج جسمك كمية أقل من بروتينات الكولاجين والإيلاستين ، والتي تعتبر مهمة لبنية بشرتك. يقول أورانج إن فقدان هذه البروتينات يجعل الجلد أقل مقاومة للضغط والاحتكاك، إن بشرتك تصبح أرق أيضًا مع تقدمك في العمر ، مما يعني أن الأوعية الدموية لديك أقل حماية وأنك أكثر عرضة للإصابة بالكدمات "هذه التغييرات أكثر أهمية في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا".



متى ترى طبيبك



على الرغم من أن معظم الكدمات أمر طبيعي ، إلا أن أورانج يقول إن العلامات التالية قد تكون مؤشرًا على حدوث شيء أكثر خطورة:

تصاب بكدمات دون أي إصابات أو تصاب بكدمات شديدة من جروح طفيفة.

تعتبر الكدمات على ذراعيك أو ساقيك أكثر شيوعًا ، في حين أن الكدمات في مناطق أخرى مثل البطن قد تكون علامة على مرض مثل التهاب البنكرياس .

لقد أصبت بكدمات في كل مكان. يقول أورانج: "عادة ما تحدث الكدمات السهلة التي نقلق بشأنها في مناطق متعددة من الجسم".

إلى جانب الكدمات ، لديك تاريخ من النزيف بعد الإجراءات أو الجراحة الغازية ، بما في ذلك علاج الأسنان.

إذا كانت لديك أي من هذه العلامات ، أو بدت كدماتك غير طبيعية لأسباب أخرى ، فتحدث إلى طبيبك حول السبب المحتمل.