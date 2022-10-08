صحف الكويت: فرنسا تحث رعاياها على مغادرة إيران .. العثور على مقبرة جديدة في أوكرانيا .. الرئيس التونسي يقرر تعديل القانون الانتخابي

شلتوت: العلاقة بين الكويت ومصر تاريخية

مسؤول أمريكي: لا نبحث عن تغيير النظام في إيران

زيلينسكي يكشف المساحة التي تم تحريرها منذ بدء الهجوم الروسي

ماكرون يعلن عن صندوق بـ100 مليون يورو لصالح أوكرانيا

كوريا الشمالية: تجاربنا الصاروخية لا تمس سلامة دول الجوار

البيت الأبيض: لا مؤشرات على استخدام روسي "وشيك" للسلاح النووي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الدولي والإقليمي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الراي" عن السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت قوله إن العلاقة بين الكويت ومصر تاريخية، وأن "الارتباط بين الشعبين هو ارتباط دم وهو نموذج للأخوة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الجريدة" أن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن واشنطن لا تبحث عن تغيير النظام الإيراني في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد بسبب وفاة الفتاة "مهسا أميني" بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران منتصف الشهر الماضي.

وذكرت "الوطن" أن فرنسا حثت رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم معرضون لخطر "الاعتقال التعسفي"، حيث قالت: "أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة".

وقالت "الجريدة" إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة، تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية، وذلك عقب جدل متصاعد حول التزكيات، مؤكدًا على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى".



دوليًا، نقلت "القبس" عن الئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله إن قوات كييف استعادت نحو 2500 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء هجومها المضاد في نهاية سبتمبر، حيث قال: "هذا الأسبوع وحده، حرر جنودنا 776 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شرق بلدنا، و29 بلدة 6 منها في منطقة لوجانسك".

وقالت "الراي" إن رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنشاء "صندوق خاص" لتمكين أوكرانيا "من أن تشتري مباشرة من الجهات الصناعية لدينا العتاد الذي تحتاج إليه دعما لجهدها الحربي"، قائلاً في براج إثر قمة للاتحاد الأوروبي: "سنزود هذا الصندوق الخاص بمئة مليون يورو كبداية".

وأضاف أن المناقشات جارية، خصوصًا مع الدنمارك، لتقديم مزيد من مدافع قيصر العالية الدقة المحمولة على شاحنات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 18 مدفعًا سبق أن قدمتها فرنسا.

وأفادت "الوطن" بأن حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، قال إن السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بشرق البلاد بعد تحريرها مؤخرا من أيدي القوات الروسية، مضيفًا أنه لم يتضح بعد عدد الجثث التي تحتويها المقبرة.

وذكرت "الأنباء" أن كوريا الشمالية ذكرت أن التجارب الصاروخية التي تجريها هدفها الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة، وإنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة.

وأشارت "الراي" إلى أن البيت الأبيض، قلل من احتمالية استخدام روسيا للسلاح النووي في حربها على جارتها أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بشكل وشيك".

وقالت "القبس" إن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أقالت النائب البريطاني كونور بيرنز من منصبه وزيرًا للدولة في وزارة التجارة وأوقفته عن الأعمال البرلمانية لحزب المحافظين. جاء ذلك القرار بعد ورود "شكوى بشأن سوء سلوك بالغ" في المؤتمر السنوي للحزب.