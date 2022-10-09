ملمستهاش خالص ..اعترافات المتهم بالتعدي على سيدة بمحل قماش شهير

أحال المحامي العام لنيابة القاهر الجديدة مسئول بمحل شهير للقماش بمدينة نصر إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض فتاة ذهبت لتشتري قماشا لتفصيل فستان. وفيما يلي ننشر أقوال المتهم

اعترافات المتهم

س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم هتك عرض المجنى عليها بان قمت بملامسة اجزاء حساسة من جسدها بيديك ؟

ج محصلش

س وما الذي حدث تحديدا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟

ج / اللي حصل إنه انا كنت بقيس لها القماش وملمستهاش خالص واتفاجئت بيها مرة واحدة بتزعق وتصرخ وبتنده على صاحب المحل وبتقوله إني لمستها وانا مجتش جنبها وبلغت الشرطة و جت وأخدوني وجابوني على هنا انهارده وهو ده اللي حصل.

س/ متي وأين حدث ذلك ؟

ج الكلام ده حصل امبارح في المحل اللي بشتغل

س ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟

ج / أنا كنت بشوف شغلي

س وما هي حالتك الاجتماعية؟

ج/ أنا أعزب

س/ هل لديك ثمة أمراض عصبية أو نفسية ؟

. ج/ لا

س/ ماهي علاقتك بالمدعوة وهل من خلافا ت سابقة بينكم ؟

ج / لا أنا معرفهاش قبل كده واول مرة اشوفها امبارح .

س/ وما تعليلك لما شهدت به سالفة الذكر ؟

ج/ أنا معرفش هي بتقول عليا كده ليه

س / هل لديك سوابق أو قضايا مماثلة ؟

ج / أيوه أنا كان عليا قضية سرقة وقضية تبديد وخلصتهم .

س/ أنت متهم هتك عرض المجنى عليها بأن قمت بملامسة أجزاء حساسة من جسدها بيديك

ج/ محصلش

أمر أحالة المتهم للجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهم تحرش بالمتهم وهتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استطالت يده أماكن حساسة وأكدت التحريات بأنه حال تواجد المجني عليها بمحل القماش محل عمل المتهم لشراء قماش لحضور أحد الأفراح قام بملامسة أماكن حساسة وألقى عبارات سب وقذف مثل عودك فرنساوي وثبت بمطالعة المقطع المصور بأداة المراقبة بمحل الواقعة صحة قيام المتهم بالواقعة.