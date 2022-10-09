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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مسلك الكتاب في السيرة النبوية ثلاث طرق.. علي جمعة يوضحها

السيرة النبوية
السيرة النبوية

واصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،  حديثه عن قراءة ومطالعة سيرة النبي المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم-، حيث أوصى بقراءتها بصورة متكررة ومستمرة لما فيها من فوائد جمة لا تحصى ومنافع شتى لا تنتهي.

 

قراءة ومطالعة سيرة النبي

وتابع علي جمعة من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قد سألني عدد منهم عن أهم المصنفات التي ألفت في السيرة وأشهرها سلك المصنفون والكتاب في السيرة النبوية ثلاث طرق في التصنيف‏:‏ 
الطريقة الأولى‏: التصانيف المستقلة بوقائع السيرة والتي يمكن حصرها في مرحلتين:
المرحلة الأولى‏:‏ النشأة‏,‏ ومن أشهر مصنفاتها‏:‏ مصنف وهب بن منبه‏.
ومصنف محمد بن شهاب الزهري.
‏ومصنف موسي بن عقبة بن أبي عياش القرشي والذي تعد مغازيه من أصح المغازي كما وصفها تلميذه مالك بن أنس‏,‏ وقال الشافعي فيها‏:‏ ليس في المغازي أصح من كتابه ‏(يقصد موسى‏)‏ مع صغره وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره‏,‏ وقال الإمام أحمد‏:‏ عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة‏.


‏وتابع لا ندري شيئا عن تصانيف هذه المرحلة‏,‏ ويعتقد الباحثون أنها تصانيف مختصرة‏,‏ ولم يبق منها إلا بقايا قليلة‏,‏ روى بعضها الطبري في تاريخه‏,‏ ويقال إن بعضها الآخر -وهو جزء مما كتبه وهب بن منبه- محفوظ في مدينة هايدلبرج بألمانيا‏,‏ ولم يصل إلينا من هذه التصانيف إلا جزء للزهري‏.‏
أما المرحلة الثانية‏:‏ فهي مرحلة التصانيف الجامعة‏,‏ ومن أشهر مصنفاتها‏:‏ كتاب السير والمغازي‏,‏ ويسمى أيضا‏:‏ المبدأ والمبعث والمغازي لابن إسحاق‏,‏ وقد طبع في معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بتحقيق محمد حميد الله -رحمه الله تعالى-.


وبين علي جمعة أن هناك أيضا ما ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام تحت اسم السيرة النبوية مما رواه البكائي عن ابن إسحاق ومما رواه عن شيوخه مما لم يذكره ابن إسحاق‏,‏ كما أغفل ما رواه ابن إسحاق مما لم يتفق مع ذوقه العلمي وملكته النقدية‏,‏ فجاء كتابا من أوفى مصادر السيرة النبوية‏,‏ وأصحها‏,‏ وأدقها‏,‏ ولقي من القبول ما جعل الناس ينسبون كتابه إليه‏,‏ فيقولون‏:‏ سيرة ابن هشام‏,‏ وقد طبع مرات كثيرة من أهمها طبعة مصطفي البابي بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي -رحمهم الله- في أربعة أجزاء‏.


‏ ومن أشهر الكتب المطبوعة حديثا والتي تأثرت بسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام ونقلوا عنها‏:‏ كتاب جوامع السيرة لعلي بن أحمد ابن حزم طبع بدار المعارف بالقاهرة عام ‏1956‏ م .
وكتاب الدرر في اختصار المغازي والسير ليوسف بن عبد البر النمري وطبع أيضا في دار المعارف ‏1403‏ هـ‏.

علي جمعة هيئة كبار العلماء سيرة النبي سيرة ابن إسحاق سيرة ابن هشام الدرر في اختصار المغازي والسير السيرة النبوية جوانب السيرة النبوية

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