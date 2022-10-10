الاتحاد العالمي للكبد عن القضاء على فيروس سي:علامة فارقة وتجربة يحتذى بها

قال محمد القصاص عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للكبد، إن التجربة المصرية للقضاء عن فيروس سي أصبحت مثل يحتذى به، متابعا: أصبحنا نعطي محاضرات عن التجربة المصرية لكونها إنجاز .

وأضاف محمد القصاص، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن مصر انتقلت من وضع صحي سيئ لوضع عالمي والكل يتحدث عنه، متابعا: مصر كانت الدولة الأعلي لانتشار فيروس سي في العالم.

واسترسل: كان هناك أكثر من 20% من المصريين يعانون من فيروس سي، متابعا: خلال عام 2015 كان معدل المصابين في مصر وصل إلى 10%.

وأكمل: مصر كانت الدولة الأعلى في الإصابة بفيروس سي، ولكن الدولة المصرية بدأت في العمل على خطة القضاء على فيروس سي باكرا.

وأوضح أن مصر كانت لديها أدوية مضادة ل الفيروسات الكبدية المباشرة والتي كانت بمثابة علامة فارقة في القضاء على الفيروس، منوها بأن فكرة إنتاج مصر لهذه الأدوية بسعر قليل كانت التجربة الأعظم.



ولفت إلى أن مصر نفذت أكبر حملة مسح شامل لفيروس سي في العالم، منوها بأن مصر كانت لديها عدد كبير للغاية من المواطنين المصابين بالفيروس.

ونوة بضرورة الوعي بأخطار أمراض الكبد والتي لا تقتصر على فيروس سي فقط.