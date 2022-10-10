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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إدارة شباب رفح بمحافظة شمال سيناء تحتفل بالمولد النبوي الشريف

صدى البلد

نفذت إدارة شباب رفح بمحافظة شمال سيناء، أمس الأحد، نشاطًا دينيًا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك ضمن خطة المركز عن شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة أعضاء مركز شباب الأمل، وذلك بعناية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.


وفي السياق ذاته، احتفلت مراكز شباب شمال سيناء بذكرى المولد النبوي الشريف بالندوات والإنشاد الديني، وأدار اللقاءات أئمة الأوقاف، بمشاركة عدد من أعضاء المراكز، وتناولت الندوات الدينية سيرة النبي العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتعمر بها الأرض وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي في حياتنا، والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحة في ظلِ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منا التمسك بأخلاق النبي السمحة.


وأكد كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن مراكز الشباب جميعها استعدت لإحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وفق خطة النشاط واحتفالات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بالذكرى.


وأشار كليب راشد إلى إقامة ندوة اليوم لنشر الوعي الصحي بإدارة شباب رفح، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة، حيث قام المكتب الفني بالمديرية -بالتنسيق مع مديرية الصحة ومركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب رفح- بتنفيذ ندوة صحية لتوعية الشباب ونشر الوعي الصحي لمكافحة التدخين، ومدى أضراره على النشء وعلى الصحة العامة، وحث الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والتي تساعد على البنيان الصحيح للجسد للشباب والبعد عن كل الأضرار التي يسببها التدخين بكل أنواعه.
 

إدارة شباب رفح محافظة شمال سيناء

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