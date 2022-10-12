توتنهام يفوز على آينتراخت فرانكفورت 3-2 في دوري أبطال أوروبا

فاز توتنهام الإنجليزي على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم فرانكفورت عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك سون هيونج مين التعادل لتوتنهام في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 28 سجل هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام من ضربة جزاء، قبل أن يعود سون ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 87 سجل فريدي أليدو الهدف الثاني لفرانكفورت.

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة ، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة ذاتها، فاز مارسيليا الفرنسي على مضيفه سبورتبنج لشبونة البرتغالي بثنائية نظيفة.