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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بوليتيكو: التمويل هو مفتاح نجاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27

صدى البلد

ذكرت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، اليوم الجمعة، أن التمويل هو مفتاح نجاح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" الذي يعقد الشهر المقبل في مصر .

 


وأوضحت المجلة الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، أن المستثمرين وصناع القرار يحتاجون لتوحيد جهودهم من أجل الاقتصاد الأخضر، أي تحقيق التنمية المستدامة بالحد من المخاطر والتدهور البيئي في الفترة التي تسبق المؤتمر، لافتة إلى توحيد الجهود لحماية رأس المال الطبيعي، وهو مجموع مخزون العالم من الأصول الطبيعية مثل الغابات وصيد الأسماك والمواد اللازمة لبناء المنازل والمعادن المستخدمة في الهواتف النقالة والمركبات الكهربائية .

 


وأشارت إلى أن سيمون ستيل الأمين التنفيذي السادس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو الأمم المتحدة لتغير المناخ لديه القدرة على جمع صانعي السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية معا بطريقة أكثر تناسقا .

 


وأوضحت "بولتيكو" أن العالم أصبح مدركا لقيمة الطبيعة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير ويرجع ذلك جزئيا إلى النزاع الروسي-الأوكراني، لكن نقص الغذاء كان يتزايد بالفعل بسبب تأثير تغير المناخ .

 


وأشارت إلى أن الأمن الغذائي والقضايا المتعلقة بسلاسل الإمدادات الغذائية ترتفع الآن إلى قمة جدول الأعمال العالمية، فهناك حوالي 30 دولة فرضت قيودا على تصدير المواد الغذائية خوفا من أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى اضطرابات مدنية.

 


واستشهدت المجلة الأوروبية بالاستزراع المائي، حيث يوفر نحو 49% من الطلب العالمي على الأسماك ويعتمد حوالي 3 مليارات شخص على المأكولات البحرية كبروتين أساسي لكن العلف الأساسي له هو فول الصويا، والذي بدوره يؤدي إلى إزالة الغابات.

 


وتساءلت "بوليتيكو"، ما الذي يتعين على المؤسسات المالية وواضعي السياسات فعله عندما يكون ربع السلع المتجددة أو أكثر في خطر؟.. قالت أولا يجب أن يُنظر بحذر إلى التحول نحو سلاسل التوريد الأقصر، فعلى الرغم من أن هذه السياسات تشجع الإمداد المحلي الآمن ويمكن أن تعزز الأمن الغذائي الوطني إلا أن سلاسل التوريد معقدة للغاية بحيث لا يمكن كبحها بالكامل.

 


وأوضحت لإعادة ضبط النظام الغذائي من أجل مستقبل غذائي أكثر استدامة وصحة وإنصافا، يجب على المستثمرين وصانعي السياسات التركيز بدلا من ذلك على دعم الانتقال نحو نظام غذائي عالمي أكثر استدامة مع العمل أيضا على طرق للمساعدة في تخفيف تأثير صدمات سلسلة التوريد من المناخ.
وبدأ العد التنازلي لانعقاد قمة المناخ (COP27)، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

 


ويعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

بوليتيكو مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27

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