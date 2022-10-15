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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض أثاث مجاني لجمعية الأورمان بأحد مراكز الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت جمعية الاورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية وفى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان وذلك تحت رعاية محافظ الدقهلية ، ليستفاد به 200 أسرة ضمن الاسر الأكثر احتياجًا بقرى كفر علي وأولية وكفر الجوهري وبشالوش وسنتماي مركز ميت غمر .
 

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هذا ويضم المعرض أجهزة منزلية معمرة " أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات) وغيرها من الأجهزة المعمرة .


وأكد الدكتور وائل عبد العزيز ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.


وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ان فرق العمل وجدت أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث وأبسط الأجهزة الكهربائية وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها من أثاث مناسب وأجهزة كهربائية ضرورية.


وأوضح أن معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.


مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل المديرية.

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الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي الدقهلية التحالف الوطني

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