ضمن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.. مادلين طبر تدعم مسابقة اتكلم عربي

دعمت الفنانة مادلين طبر مسابقة “اتكلم عربي”، وهي ضمن مسابقات ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي في دورته الرابعة.

وقالت مادلين طبر: “على من يملك قصائد شعرية فصحى والجادين في ذلك الموضوع، الانضمام إلى المسابقة”.

وتعد المسابقة هي أول مسابقة من نوعها للشعر والإلقاء في المهرجانات الدولية، وهي فكرة جديدة من نوعها، حيث إن الدورة على اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تقديرا لأعماله الفنية ومساهمته في نشر الثقافة العربية.

وتعد الفنانة مادلين طبر ضمن لجنة التحكيم الملتقى الذى يتضمن شخصيات فنية وثقافية مؤثرة في مصر والوطن العربي، ومنهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والناقد الأدبي عبد الرحمن الحارثي، من المملكة العربية السعودية.

أحدث أعمال مادلين طبر

وشاركت مادلين طبر، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل “ملف سري”، للفنان هاني سلامة.

ولعبت مادلين طبر، في مسلسل “ملف سري”، دور رئيسة تحرير جريدة في زمن الإخوان ٢٠١٣، وهي فترة مليئة بالتحديات والتهديد لكل صاحب رأي معارض لهم.

أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل “ملف سري”.

وقال "مقار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار إلى أن أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح أن "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسة".

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.