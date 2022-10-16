كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن نية الخارجية الألمانية إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة.
ووفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم / الأحد/ أكد جوتيريش -خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة وصول ممثله الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي " إلى ليبيا وبداية استلام مهامه رسميا من العاصمة طرابلس - ضرورة التوصل سريعا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وقال: إنه من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه " باثيلي " في مهمته في ليبيا، مؤكدا أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن.
الأمم المتحدة: نسعى لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن نية الخارجية الألمانية إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة.