ارتفاع نسبة السكر فى الدم.. نقل طارق النهري إلى المستشفى

تعرض الفنان طارق النهري لـ أزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى حيث شعر ببعض التعب الشديد الذى دفعه الى الذهاب للمستشفى نتيجة تعرضه لارتفاع شديد فى نسبة السكر بالدم.

ونشر بشير حمد صديق الفنان طارق النهري صورة للفنان طارق النهرى من داخل المستشفى عبر فيسبوك وكتب: “الف سلامة عليك يا صاحبى وان شاء الله تقوم بالسلامة”.

وتحدث الفنان طارق النهري عن تعاونه مع المخرج محمد سامي، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد واحدة من التجارب المهمة والمختلفة في مسيرته الفنية لما تحمله من احترافية ورؤية إخراجية دقيقة.

وأوضح طارق النهري، خلال لقائه في برنامج «نجمك مع يارا»، أن محمد سامي يمتلك رؤية واضحة ومحددة، ويولي اهتمامًا بالغًا بأدق التفاصيل داخل العمل، ولا يترك أي مشهد دون حسابات دقيقة، وهو ما يتطلب من الممثل تركيزًا شديدًا والتزامًا كاملًا طوال فترة التصوير.

وأضاف أن التعاون مع الفنانة مي عمر كان مريحًا للغاية، مشيرًا إلى أنها فنانة ملتزمة ومحترفة، وتعمل باجتهاد واضح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أجواء التصوير وعلى جودة المشاهد التي تجمعهما داخل العمل.

وأكد طارق النهري أن نجاح أي عمل فني لا يعتمد على عنصر واحد فقط، بل يقوم على تكامل وتفاهم جميع عناصره، سواء الإخراج أو التمثيل أو باقي فريق العمل، موضحًا أن هذا الانسجام كان حاضرًا بقوة خلال هذه التجربة، وهو ما منحه شعورًا بالارتياح والثقة في العمل الذي يقدمه.

وشدد في ختام تصريحاته على تقديره واحترامه الكامل لفريق العمل، مؤكدًا أن الروح الجماعية والتعاون بين جميع المشاركين يمثلان العامل الأساسي لنجاح أي تجربة درامية.

طارق النهري في سباق رمضان 2026 بمسلسل «درش»

يشارك طارق النهري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «درش»، حيث يجسد دور والد الفنان مصطفى شعبان، ويعمل تاجرًا في السوق، وتُعد شخصيته عنصرًا مؤثرًا في تطور الأحداث ومسار الصراعات داخل العمل.

وتشهد أحداث المسلسل ظهور مصطفى شعبان في إحدى حلقات الذكر بأحد أحياء الحسين، حيث يجسد شخصية توأم ينشأ داخل أسرة بسيطة، قبل أن يتعرض أحدهما لحادث يؤدي إلى فقدان الذاكرة، ما يتسبب في تغير مجرى الأحداث وتصاعد الصراعات الدرامية.

وتدور القصة حول شخصية «درش» الذي يحاول استعادة ذاكرته وفهم ماضيه، في مواجهة سلسلة من الأحداث المفاجئة، إلى جانب صراعات داخلية وخارجية تتقاطع مع مصائر باقي الشخصيات، لتقدم الدراما الشعبية مزيجًا من التشويق والإثارة اليومية.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، ويتكون من 30 حلقة، ويُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ويشارك في البطولة كل من: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، داليا مصطفى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، غادة طلعت، محمد دسوقي، نضال الشافعي، وطارق النهري.