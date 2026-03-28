افتح يا جدي.. فتاة تسخر من الأموات وتطرق باب مقبرة|هذه عقوبتها وفقا للقانون
تنسيق أمريكي عراقي لمواجهة الهجمات الإيرانية
أحمد حسن: المستحقات المالية للاعبي الزمالك على رأس أولويات الإدارة
ارتفاع نسبة السكر فى الدم.. نقل طارق النهري إلى المستشفى
مجلسا النواب والشيوخ: حسابات مشبوهة تستهدف النيل من العلاقات التاريخية مع الأشقاء
سعر الذهب يتجه لأول مكاسب منذ اندلاع حرب إيران ويرتفع 4.1%
مجلسا النواب والشيوخ: اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن تخالف القانون الدولي
تصعيد خطير في عُمان.. إيران تستهدف سفينة أمريكية قرب ميناء صلالة
مدبولي: تحرك استباقي لتأمين السلع وتعزيز استقرار الأسواق بسبب التحديات الإقليمية
أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم السبت 28 مارس 2026 للمستهلك
وكيل الأزهر من أسيوط: دعم الجهود البحثية ضرورة لتعزيز الدور العلمي والمجتمعي
إلهام أبو الفتح
ارتفاع نسبة السكر فى الدم.. نقل طارق النهري إلى المستشفى

طارق النهري
طارق النهري
تعرض الفنان طارق النهري لـ أزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى حيث شعر ببعض التعب الشديد الذى دفعه الى الذهاب للمستشفى نتيجة تعرضه لارتفاع شديد فى نسبة السكر بالدم. 

ونشر بشير حمد صديق الفنان طارق النهري صورة للفنان طارق النهرى من داخل المستشفى عبر فيسبوك وكتب: “الف سلامة عليك يا صاحبى وان شاء الله تقوم بالسلامة”.

طارق النهري 

طارق النهري بعد تعاونه مع محمد سامي 

وتحدث الفنان طارق النهري عن تعاونه مع المخرج محمد سامي، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد واحدة من التجارب المهمة والمختلفة في مسيرته الفنية لما تحمله من احترافية ورؤية إخراجية دقيقة.

وأوضح طارق النهري، خلال لقائه في برنامج «نجمك مع يارا»، أن محمد سامي يمتلك رؤية واضحة ومحددة، ويولي اهتمامًا بالغًا بأدق التفاصيل داخل العمل، ولا يترك أي مشهد دون حسابات دقيقة، وهو ما يتطلب من الممثل تركيزًا شديدًا والتزامًا كاملًا طوال فترة التصوير.

وأضاف أن التعاون مع الفنانة مي عمر كان مريحًا للغاية، مشيرًا إلى أنها فنانة ملتزمة ومحترفة، وتعمل باجتهاد واضح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أجواء التصوير وعلى جودة المشاهد التي تجمعهما داخل العمل.

وأكد طارق النهري أن نجاح أي عمل فني لا يعتمد على عنصر واحد فقط، بل يقوم على تكامل وتفاهم جميع عناصره، سواء الإخراج أو التمثيل أو باقي فريق العمل، موضحًا أن هذا الانسجام كان حاضرًا بقوة خلال هذه التجربة، وهو ما منحه شعورًا بالارتياح والثقة في العمل الذي يقدمه.

وشدد في ختام تصريحاته على تقديره واحترامه الكامل لفريق العمل، مؤكدًا أن الروح الجماعية والتعاون بين جميع المشاركين يمثلان العامل الأساسي لنجاح أي تجربة درامية.

طارق النهري في سباق رمضان 2026 بمسلسل «درش»دور مؤثر وأحداث مشوقة تصنع التشويق والإثارة اليومية

يشارك طارق النهري في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «درش»، حيث يجسد دور والد الفنان مصطفى شعبان، ويعمل تاجرًا في السوق، وتُعد شخصيته عنصرًا مؤثرًا في تطور الأحداث ومسار الصراعات داخل العمل.

وتشهد أحداث المسلسل ظهور مصطفى شعبان في إحدى حلقات الذكر بأحد أحياء الحسين، حيث يجسد شخصية توأم ينشأ داخل أسرة بسيطة، قبل أن يتعرض أحدهما لحادث يؤدي إلى فقدان الذاكرة، ما يتسبب في تغير مجرى الأحداث وتصاعد الصراعات الدرامية.

وتدور القصة حول شخصية «درش» الذي يحاول استعادة ذاكرته وفهم ماضيه، في مواجهة سلسلة من الأحداث المفاجئة، إلى جانب صراعات داخلية وخارجية تتقاطع مع مصائر باقي الشخصيات، لتقدم الدراما الشعبية مزيجًا من التشويق والإثارة اليومية.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، ويتكون من 30 حلقة، ويُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ويشارك في البطولة كل من: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، داليا مصطفى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، غادة طلعت، محمد دسوقي، نضال الشافعي، وطارق النهري.

طارق النهري الفنان طارق النهري أعمال طارق النهري أفلام طارق النهري مرض طارق النهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

الطماطم

بدأت تنخفض.. مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت وهذا موعد هبوطها

هيثم حسن

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

احمد حسام ميدو

حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

أكرم توفيق

أكرم توفيق يرزق بمولود جديد

حفيظ

عودة حفيظ دراجي للتعليق .. الاثنين المقبل

منتخب مصر

كيف استفاد منتخب مصر من ودية السعودية؟.. مكاسب فنية ومعنوية تعزز الجاهزية للمونديال

بالصور

12 شركة عالمية تقلص خطط إنتاج السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

سعر سكودا فيليشيا المستعملة .. صور

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا

لوك مختلف .. منة فضالي تبهر متابعيها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد