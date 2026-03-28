أحمد حسن: المستحقات المالية للاعبي الزمالك على رأس أولويات الإدارة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات داخل نادي الزمالك بشأن ملف مستحقات اللاعبين المالية المتأخرة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “ملف المستحقات المالية على رأس أولويات إدارة الزمالك في الوقت الحالي وسط الأزمة المادية التي يمر بها النادي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اطار منافسات الجولات النهائية لحسم لقب الدوري.

وتنطلق المباراة بين الزمالك و المصري البورسعيدى المقرر لها الاثنين 6 ابريل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

يحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.