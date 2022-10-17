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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الكرة الذهبية.. 6 لاعبين يحتلون المركز 25

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية

أعلن مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية، عن أصحاب المراكز من 26 إلى 30 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ترتيب الكرة الذهبية

وتساوى 5 لاعبين في المراكز من 25 إلى 30 بعد جمعهم نفس العدد من الأصوات.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين احتلوا المركز 25 بالتساوي معًا كالآتي:

  • أنطونيو روديجير ( ريال مدريد الإسباني - تشيلسي الإنجليزي) - ألمانيا
  • يوزوا كيميتش ( بايرن ميونخ الألماني) - ألمانيا
  • جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي الإنجليزي) البرتغال
  • مايك ماينان ( ميلان الإيطالي) فرنسا
  • كريستوفر نكونكو ( لايبزيج الألماني) - فرنسا
  • داروين نونيز ( ليفربول الإنجليزي - بنفيكا البرتغالي) - أوروجواي

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

وسيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، اليوم الاثنين، في حفل يُقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

فرانس فوتبول الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم محمد صلاح

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