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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تشارك جمهورها رحلتها إلى لبنان وزيارتها إلى الأماكن المقدسة

صدى البلد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة أثناء زيارتها لمعالم لبنان .

وخطفت  إلهام شاهين انظار جمهورها  بإطلالة ناعمة بالكاجوال ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتيفها بطريقة تبرز جمالها ولم تتكلف بوضع المكياج.

و علقت قائلة : زيارة أجمل الأماكن المقدسة فى بيروت. #لبنان #بيروت.

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آخر أعمال إلهام شاهين

وكانت آخر أعمال النجمة إلهام شاهين الدرامية مسلسل "بطلوع الروح" الذي تم عرضه على في الموسم الرمضاني الماضي، وهو بطولة منة شلبي، أحمد السعدني، إلهام شاهين، محمد حاتم، عادل کرم، دیاموند بو عبد، محمود فارس، وغيرهم، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكري.


أحداث مسلسل “بطلوع الروح"

وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح" حول سيدة يجبرها زوجها على العيش في الرقة المقر الرئيسي لتنظيم داعش مع ابنهما المريض، وتتابع الأحداث وهي تحاول الهروب بابنها من الرقة

 

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