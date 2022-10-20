عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ قنا: كل الكتب وصلت للمدارس في المحافظة ولا يوجد لدينا مشكلة

محافظ قنا
محافظ قنا

قال أشرف الداوودي، محافظ قنا، إن مبادرة حياة كريمة، تعتبر من المبادرات الإنسانية في المقام الأول وكان لمحافظة قناة نصيب مثل باقي المحافظات التي دخلت ضمن المبادرة، بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظة.

أضاف الداوودي، في مداخلة متلفزة مع الإعلامي شريف عامر، أن مبادرة حياة كريمة ستنقل القرى نقلة كبيرة في الفترة المقبلة، ورغم مرور العالم بظروف اقتصادية سيئة إلا أن مبادرة حياة كريمة مستمرة في أعمالها، قائلا: "الريف أصبح مثل الحضر بفضل مبادرة حياة كريمة".

وأشار المحافظ، إلى أنه وجه بإنشاء معارض قبل بدء العام الدراسي لتوفير مستلزمات المدارس، وبأسعار مخفضة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار، مؤكدا: "كل الكتب المدرسية وصلتت إلى مدارس المحافظة ولم يوجد لدينا مشكلة".

بدء العام الدراسي الإعلامي شريف عامر أشرف الداوودي مبادرة حياة كريمة ارتفاع الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

ترشيحاتنا

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ثروات مصر المدفونة.. كنوز نمتلكها غير الرمال السوداء توفر دخلا بالمليارات

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

صلاة تساوي 12 سنة عبادة.. اغتنمها ولا تتركها

بعد قرار بايدن بسحب المخزون الاستراتيجي .. ارتفاع هائل في أسعار النفط

استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح الهواتف الذكية بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

سعاد زكي..كيف انقلبت حياتها من نجمة لامعة في مصر إلى عاملة نظافة؟

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ