محافظ قنا: كل الكتب وصلت للمدارس في المحافظة ولا يوجد لدينا مشكلة

قال أشرف الداوودي، محافظ قنا، إن مبادرة حياة كريمة، تعتبر من المبادرات الإنسانية في المقام الأول وكان لمحافظة قناة نصيب مثل باقي المحافظات التي دخلت ضمن المبادرة، بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظة.



أضاف الداوودي، في مداخلة متلفزة مع الإعلامي شريف عامر، أن مبادرة حياة كريمة ستنقل القرى نقلة كبيرة في الفترة المقبلة، ورغم مرور العالم بظروف اقتصادية سيئة إلا أن مبادرة حياة كريمة مستمرة في أعمالها، قائلا: "الريف أصبح مثل الحضر بفضل مبادرة حياة كريمة".



وأشار المحافظ، إلى أنه وجه بإنشاء معارض قبل بدء العام الدراسي لتوفير مستلزمات المدارس، وبأسعار مخفضة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار، مؤكدا: "كل الكتب المدرسية وصلتت إلى مدارس المحافظة ولم يوجد لدينا مشكلة".