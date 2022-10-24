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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحركات وتحذيرات روسية من استخدام أوكرانيا "القنبلة القذرة"

تحركات وتحذيرات روسية
تحركات وتحذيرات روسية من استخدام أوكرانيا "القنبلة القذرة"

أجرى رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي، بحثا خلالها احتمال استخدام أوكرانيا "القنبلة القذرة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، محادثة هاتفية مع رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكيةمارك ميلي، وخلال المحادثة ناقش الجانبان الوضع بشأن احتمال استخدام أوكرانيا "للقنبلة القذرة".

وفي وقت سابق، أجرى قائد الجيش الروسي محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني راداكين، بحث خلالها أيضا احتمال استخدام كييف قنبلة قذرة.

يأتي ذلك تزامنا مع اتهامات روسية لأوكرانيا، بصنع "قنبلة قذرة"، وهو ما ترفضه كييف وحلفاؤها الغربيون بشدة.

وقال الجيش الروسي في بيان إن "لهدف من هذا الاستفزاز اتهام روسيا باستخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا وبالتالي إطلاق حملة ضخمة معادية لموسكو في العالم".

ولفت إلى أن أوكرانيا تريد ترهيب السكان المحليين وزيادة تدفق اللاجئين عبر أوروبا"، محذرا من أن تفجير عبوة ناسفة مشعّة قد يؤدي حتما إلى تلوث المنطقة على مساحة تصل إلى عدة آلاف من الأمتار المربعة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي.

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بدورها، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علي أنباء استعداد أوكرانيا لتنفيذ استفزاز جديد باستخدام "قنبلة قذرة".

وقالت زاخاروفا “نطالب سلطات كييف والرعاة الغربيين الذين يسيطرون عليها بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تؤدي بالعالم إلى كارثة نووية وتهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومن التهور تجاهل التحذيرات الروسية في هذا الصدد”.

وأضافت “لا نستبعد المساعدة في هذه المهمة من بعض الدول الغربية التي، بحسب المعلومات الواردة، تتفاوض مع أوكرانيا بشأن توريد مكونات لـ القنبلة القذرة، من التهور وتجاهل التحذيرات الروسية في هذا الصدد".

يشار إلى أن "القنبلة القذرة" صُممت لتلويث منطقة واسعة بمواد مشعة، ما يجعلها خطرة على المدنيين، لكنها لا تنطوي على انفجار نووي.

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "موسكو قامت بدراسة المعلومات حول القنبلة القذرة"، مؤكداً أن "هذه الاتهامات ليس فارغة".

في المقابل، أكدت كييف أن "أكاذيب روسيا حول عزم أوكرانيا على استخدام قنبلة قذرة.. هي سخيفة بمقدار ما هي خطيرة".

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