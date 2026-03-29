الكونغو الديمقراطية تعلن حالة تأهب بسبب خطر تلوث إشعاعي في مواقع التعدين

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة تأهب قصوى بسبب خطر التلوث الإشعاعي في بعض المواقع التعدينية بإقليم لوالابا بجنوب شرقي البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث دعا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي إلى تعزيز اليقظة ورفع مستوى المراقبة، في ظل وضع وصف بالمقلق .

وأعلنت السلطات الكونغولية، بحسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، اتخاذ إجراءات طارئة للحد من المخاطر وحماية السكان في منطقة مخلفات التعدين، وهي منطقة تتبع شركة "كاموتو للنحاس" التابعة لمجموعة "جلينكور" السويسرية.

وبحسب السلطات، تم إعلان حالة طوارئ إشعاعية في الموقع بعد تأكيد وجود مواد مشعة، في وقت لا تزال فيه مصادر التلوث غير محددة بدقة، وسط ترجيحات بارتباطها بأنشطة استخراج النحاس والكوبالت، مع احتمال وجود آثار لليورانيوم.

وتسود حالة من القلق بين سكان كولويزي، حيث يعيش عشرات الآلاف بالقرب من الموقع، في ظل مخاوف من تداعيات صحية خطيرة على المدى المتوسط، إضافة إلى تلوث التربة والمياه.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس تشيسكيدي إلى تشكيل لجنة حكومية عاجلة لتنسيق الاستجابة ومنع تكرار حوادث مماثلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة على الأنشطة التعدينية في مختلف أنحاء البلاد.