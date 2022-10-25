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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو خضر: ارتفاع أسعار أوراق الطباعة 40% منذ بداية العام

أرشيفية
أرشيفية

قال عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة لتجارة الورق وأصحاب المطابع باتحاد الغرف، إن سعر أوراق الطباعة زاد بنسبة كبيرة منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة تخطت الـ40% فيما يخص أوراق الطباعة المحلية، مشيرا إلى أن مدخلات صناعة الأوراق غالبيتها يأتي إلى مصر عن طريق الاستيراد.

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وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن مصر تملك مصنعين محليين لإنتاج أوراق الكتابة والطباعة، لكن تأتي مدخلات الصناعة الخاصة بها من خارج مصر، ما سبب زيادة في أسعار المنتجات المعتمدة على تلك الصناعة.

واستطرد: «سعر طن الورق المحلي 27 ألف جنيه، وسعر طن الورق المستورد معدي الـ40 ألف جنيه، وفيه فجوة كبيرة بين الاثنين، لأن الورق المستورد سعره زاد 60% من بداية السنة، ودي زيادة طارئة وعالمية ويتأثر بها كافة دول العالم».

وأوضح أن الحديث حول استغلال أحد الناشرين بعضا من الكتب المدرسية الخارجية الأزمة الراهنة في الاحتكار هو أمر غير صائب، «أي حد شايف احتكار وأحنا غرف تجارية بنقولهم قدمولنا ما يثبت أن فيه أي احتكار وأحنا هنقدمه للمسؤولين».

عمرو خضر رئيس الشعبة العامة لتجارة الورق اتحاد الغرف أوراق الطباعة

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