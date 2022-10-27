أحمد سعد يطير إلى الإمارات لإحياء حفل كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

يستعد المطرب أحمد سعد للسفر خلال ساعات قليلة من الآن إلى الإمارات وذلك لإحياء حفل كأس السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك داخل استاد فزاع بن زايد بإمارة العين.



ومن المفترض أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة ليه بدارى والتى تم طرحها امس الأربعاء ضمن أحداث فيلم هاشتاج جوزني.



أغنية "ليه بدارى" من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان شريف اسماعيل، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند" وقد قام سعد بالترويج لأغنيته الجديدة أمس الأربعاء عبر حسابه على إنستجرام، وكتب:"أستنوا أغنية ليه بدارى من فيلم هاشتاج جوزنى الساعة 8 على قناتى على يوتيوب".

يذكر ان النجم أحمد سعد قد حصد جائزة أفضل مطرب بتصويت الجمهور لعام ٢٠٢٢ فى مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال ١٣ والذى أقيم منذ أيام. تقول كلمات "ليه بدارى":.. انا ليه بداري أداري أداري حبي لي ليه ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه في حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه أنا بنسى وأنا قدام عينيها كل كلامي ليه ليه بقول هقول عن حبي ليها وأرجع في كلامي ليه.