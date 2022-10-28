إطلالة رومانسية لـ هبة مجدي برفقة زوجها بدار الأوبرا المصرية

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة جمهورها صورة جديدة برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت هبة مجدي أنظار جمهورها بإطلالة رومانسية برفقة زوجها و علقت قائلة : حفلة محسن في مهرجان الموسيقي العربية ع المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية .



يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت في دراما رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" حكاية براد شاي ويشاركها البطولة هاني عادى وعبير صبري وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.