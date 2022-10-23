بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت هبة مجدي، مرتديه فستان أنيق وجذاب باللون الكحلي، كما تميز الفستان بتفصيلة مميزة ولافته تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور هبة مجدي