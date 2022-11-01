أسامة حسني: كولر طور مستوى لاعبي الأهلي.. والخطيب لا يجاملني

يرى أسامة حسني نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق الكرة بالنادي مر بأوقات صعبة في نهاية الموسم الماضي، موضحا أن أهم قرار لمجلس الإدارة هو اراحة اللاعبين وهو ما أنعكس ايجابيا على المستوى الفني.

وقال أسامه حسني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، المذاع على فضائية ETC: "اراحة اللاعبين منحت كولر أفضلية، لأن مهما كان المدرب مميز فكان يحتاج لاعبون جاهزين من الناحية البدنية، لذلك بداية كولر المميزة ساهم فيها حصول اللاعبين على راحة كافية قبل بداية الموسم".

وأضاف :"الأهلي لم يحصل على فترة اعداد منذ 3 سنوات، وأهم مكاسب كولر أنه أشعل المنافسة بين الاعبين لحجز مكان أساسي في التشكيل، كما انه أعاد لاعبين للصورة مثل محمود متولى وكريم فؤاد وتوظيفه في مركز الجناح بدلا من الظهير الأيمن".



وأوضح :"هناك لاعبون ظهروا بصورة مثالية مثل طاهر محمد طاهر، كولر نجح في تطوير مستوى بعض اللاعبين، خاض خمس مباريات وفاز بهم، وبطولة السوبر يتمنحه الثقة في قادم الاستحقاقات".



وتابع: "الأهلي يملك ثلاثي هجومي مميز مثل شادي حسين ومحمد شريف وحسام حسن، واللاعبين الثلاثة يحتاجهم كولر، بالنسبة لشادي باعتبار أ،ه حلص على الفرصة الأكبر أكثر ما يميزه أنه مشاغب على مرمى المنافس ويميل للأطراف ما يعطى كولر مرونة تكتيكية".



وقال أن البرازيلي برونو سافيو لاعب مميز للغاية وأضاف للاهلي، موضحا أن اللاعب رد على المشكككين بهدفه في مرمى الزمالك ببطولة السوبر المصري.

وأضاف :"سافيو يلك امكانيات فنية وبدنية كبيرة، وظهرت بعض قدراته في مباراة السوبر، غير ذلك يمكن أن يوظفه كولر في مركزى الجناح أو المهاجم".



واوضح :"أهم ما يميز سافيو هو امتلاك الحلول، واللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة، وأثبت أن الصفقات ليست بالعدد فقط، كولر يسعى لتجهيز اللاعبين ببث روح المنافسة داخلهم".



واستطرد: "الزمالك فريق كبير والمنافسة معه ستظل قائمة، لكن أعتقد أنه سيعانى هذا الموسم بسبب عدم الحصول على راحة، بالنسبة للأهلي أرى هذا الموسم سيكون نقطة تحول وعودة من جديد لمنصات التتويج".



وأكمل تصريحاته: "الزمالك لا يملك البدائل المناسبة للاعبين الأساسيين، عكس النادي الأهلي الذى يملك بدائل قوية في كل المراكز".



وأتم: "البعض يدعى أن الخطيب يجاملني لأني زوج ابنته، وهؤلاء نسوا أنه لا يعرف المجاملات، وأن الخطيب كان أحد الموقعين على قرار رحيلي من الأهلي، فهل يجاملني بيبو الآن بينما لم يجاملنى وأنا لاعب وفي أشد الاحتياج لمساندته.. الخطيب كان عضوا بلجنة الكرة وكان يعلم بقرار الاستغناء عني وظل محتفظا بسرية القرار حتى أبلغنى به سيد عبد الحفيظ".