في الاحتفال بيومه العالمي .. فيتامين د يمنح الجسم الحيوية والنشاط ويقاوم الأمراض

أكد كبار الأطباء في مصر والشرق الأوسط على أهمية فيتامين د للجسم وضرورة الاهتمام بالعناصر التي تغذي الجسم به وعدم السماح بنقصه وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لفيتامين د بحضور ومشاركه كبار الاطباء من أبرزهم الدكتور جمال حسني استاذ جراحه العظام ورئيس الجمعية المصرية لجراحه العظام ، والدكتور صبحي ابو اللوز استاذ طب امراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتور ايمان حسين كامل رئيس قسم الصحه بالمركز القومي للبحوث واستشاري التغذية الاكلينيكية، والدكتور محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير.

وشهدت الاحتفالية طرح العديد من الموضوعات المهمة منها أهمية فيتامين د ومضاعفات نقصه علي صحة الانسان وأشاد الأطباء علي فعالية "ديلوتاكس" مماثلة لما ينتجه جسم الإنسان من فيتامين د الطبيعي.

من جانبه نوه الدكتور صبحي ابو اللوز استاذ النساء والتوليد علي ضرورة الاهتمام بتناول أدوية فيتامين د ، خاصة وأنه من الصعب الحصول على النسب التي يحتاجها الجسم سواء من خلال أشعة الشمس أو الأغذية فقط ، كما شدد علي أهمية وضرورة تناول فيتامين د ٣ لصحة الأم والجنين أثناء الحمل و للسيدات عامة بعد سن الاربعين.

وأشار ا.د جمال حسني استاذ العظام على أن الدراسات البحثية المختلفة تؤكد أن فيتامين د ٣ الأنسب والمطلوب للجسم لمختلف المراحل العمرية وأهميته العظمي لتكوين وصحة العظام .

وأضافت ا.د إيمان كامل استاذ التغذية الإكلينيكية ان فيتامين د ٣ هو مايسترو الجسم حيث يعطي الجسم الحيوية والنشاط ويتحكم في توازن هرمونات الجسم

وأشارت أنه بالرغم من توافر اشعة الشمس في مصر اغلب اوقات العام الا ان افراد المجتمع المصري يعانوا من نقص فيتامين د ولذا تنصح بتناوله.

وشدد د محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي والمناظير علي اهميه فيتامين د ٣ حيث انه يدعم ويحسن المناعة ويؤهل الجسم لمقاومة الامراض .

وقدمت فاعليات الاحتفال باليوم العالمي ل فيتامين "د "عدة رسائل لتوعية المواطن المصري ودعمه بمجموعة من التوصيات للحفاظ علي نسبة فيتامين" د" في مستواه الطبيعي

لحماية الصحة و دعم مناعة الجسم لمقاومة الاخطار والامراض والحفاظ علي الصحة العامة لخدمة مجتمعنا.

وأكدت الدكتوره نهي الدبيكي المدير التنفيذي ل دي بي كي ان هدف الشركة الارتقاء بصناعه الدواء بالسوق المصريه وتوفير المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية في اشكالها الصيدلانية المختلفة

لخدمه المرضي في المجتمع المصري وتعزيز وتوطين تلك الصناعة حفاظا علي الامن القومي المصري وتماشيًا مع توجيهات الدولة في توفير الدواء الأمن والفعال في السوق المصري.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لفيتامين د من منطلق دعم مختلف المبادرات التي تخدم الصحة العامة وخدمة المجتمع المصري ومبادرات دعم صحة المصريين، والتي بدأتها الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان 100 مليون صحة .