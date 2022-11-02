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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يشكر جمهور دبي على حسن استقبالهم | شاهد

صدى البلد

شارك الفنان حسن الرداد صورًا من العرض الخاص لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وكتب: "استقبال اكثر من رائع من أهل دبي ودائما الجمهور بيدي الفنان الحب والتشجيع عشان كدا حبيت أقدم مع اسرة الفيلم هدية بسيطة بتوقيع ابطال العمل كتعبير عن حبنا وتقديرنا لكل الجمهور المحترم".

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غدا.. حسن الرداد يحتفل بعرض "تحت تهديد السلاح" في الرياض

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إيمي سمير غانم عن تحت تهديد السلاح: بتوتر من الحاجات اللي فيها مشاعر

انتقل الفنان حسن الرداد من دبي إلى الرياض لحضور العرض الخاص الثاني لفيلمه تحت تهديد السلاح  والذي يقامغدا في السعودية ثم يقام أيضا في جدة بحضور كل أبطاله.

 

جاء ذلك بعدما انطلق بالأمس العرض الأول له في دبي وسط حضور ابطاله و حضور اعلامي وجماهيري مميز الفيلم منتأليف ايمن بهجت قمر و اخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطوله حسن الرداد ومي عمر و بيومي فؤاد وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن.

 

لفيلم من تأليف ايمن بهجت قمر واخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد مي عمر وشيرين رضا وعمروعبد الجليل وبيومي فؤاد واحمد بدير وعباس ابو الحسن هذا ومن المقرر ان يكون العرض الثاني بعد غدا بالرياض ثمجدة  ليعود اسرة الفيلم بعدها للاحتفال بانطلاقه بمصر.

 

وقد حضر العرض الخاص  النجمة ايمي سمير غانم و  السيناريست تامر حبيب والمخرج محمد سامى و الفنانة ميساءمغربي و الإعلامية مهيرة عبد العزيز و الإعلامية رشا الخطيب .

 

من المقرر أن  تقام عدد من العروض الخاصة لفيلم تحت تهديد السلاح في دول عربية منها السعودية وغيرها، ضمن خطةالترويج له داخل وخارج مصر.

حسن الرداد الفنان حسن الرداد العرض الخاص فيلم تحت تهديد السلاح

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