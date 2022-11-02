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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

السلاب يطالب وزارة التنمية المحلية بوضع إشارات مرورية فى شوارع مدينة نصر

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة عمل إشارات مرورية ومطبات أمام المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس في الشوارع التي شهدت تطوير في مدينة نصر ومصر الجديدة لمواجهة الحوادث المتكررة كل يوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، و عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وخطة التعامل مع الأمطار والسيول، و القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وأشار النائب إلى أن التطوير الذي تشهده مدينة نصر ومصر الجديدة جعل الشوارع تتسع لـ4 حارات بما تسبب في زيادة الحوادث، مؤكدا أن عمل الإشارات المرورية يحد من الإصابات والوفيات ويقلل نزيف الدم.

كما طالب النائب محمد السلاب، بحل أزمة سوق سوهاج بمصر الجديدة، مشيرا إلى أنه في 2016 طالبت محافظة القاهرة الباعة بالخروج من السوق إلى الشارع لحين إجراء عمليات التطوير والتوسيع وعمل دور ثاني بالسوق.

وأشار إلى أنه في 2018 تم بالفعل عمليات التطوير، وتم الإعلان عن تأجير الدور الثاني لبعض الشركات والمطاعم وغيرها، إلا أنه حتى الآن لم يتم التسليم.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد الشارع تحول لسوق كبير، موضحا أنه منذ عامين حصلت المحافظة على الإيجار من الباعة، ولم يتم التسليم حتى الآن.

وأوضح النائب محمد السلاب، أن المحافظة بعد ذلك تطالب المستأجرين بسنتين إيجار أخرى، على الرغم من أنهم لم يحصلوا على الأماكن حتى الآن.

المدارس المستشفيات المساجد إشارات مرورية وزارة التنمية المحلية

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