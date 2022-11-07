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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد البحرين يشيد بجهود الرئيس السيسي وما تشهده مصر من تطور

الأمير سلمان بن حمد
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهاً بما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين من مستويات متقدمة في مختلف مساراته بفضل ما يحظى به من اهتمام ورعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة  وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك لدى حضور ولي العهد البحريني نيابة عن الملك حمد بن عيسي، المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، وفي حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس عبدالفتاح السيسي لكبار المشاركين في المؤتمر.

كما نقل ولي العهد تحيات الملك حمد بن عيسى إلى الرئيس السيسي وتمني لجمهورية مصر العربية المزيد من التطور والازدهار.

ونوه سلمان بن حمد بأوجه التنسيق القائم بين البحرين ومصر على كافة المستويات والذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، لافتاً إلى النجاح الذي حققته جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

كما أثنى على الدور المحوري لمصرفي حماية الأمن القومي العربي وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار، مشيداً بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تشهده بلاده من تطور وتقدم في مختلف مسارات التنمية، متمنياً لمصر الشقيقة المزيد من النماء والازدهار.

وتم خلال اللقاء أيضا استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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