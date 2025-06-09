ترامب يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية.. فيديو

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، الأحد، موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتعثر خلال صعوده على درج طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، في طريقه إلى منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي.

وظهر ترامب في الفيديو وهو يجيب على أسئلة الصحفيين في قاعدة أندروز الجوية، ثم يتجه نحو الطائرة ويبدأ في صعود الدرج قبل أن يتعثر بشكل مفاجئ.

ترامب قبل قليل يتعثر أثناء صعوده الدرج إلى الطائرة الرئاسية. pic.twitter.com/JjdnBaQc0E — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) June 8, 2025

وسرعان ما تدارك ترامب الموقف وواصل الصعود إلى قمة السلم دون أن يصاب بأذى.

اللافت أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تبع ترامب إلى الطائرة، تعثر هو الآخر خلال صعوده الدرج، في مشهد مماثل، ما جعل الموقف موضع اهتمام وسائل الإعلام والمعلقين على الإنترنت.

انتقادات سابقة لبايدن تعود للواجهة

الواقعة استحضرت بسرعة مشهداً مشابهاً وقع في مارس عام 2020، حينما التقطت الكاميرات الرئيس السابق جو بايدن وهو يتعثر ثلاث مرات متتالية أثناء صعوده إلى "إير فورس وان"، ما أثار في حينه سخرية وانتقادات من ترامب وأنصاره الذين شككوا في قدرة بايدن الصحية على أداء مهامه.

وعلّق العديد من المستخدمين على الحادثة باعتبارها مفارقة سياسية، مشيرين إلى أن تعثر ترامب اليوم يعيد للأذهان مواقفه الساخرة من تعثر بايدن في السابق.