تصنع أزمة.. حاكم كاليفورنيا: لا نحتاج قوات الحرس الوطني المرسلة من ترامب

غرد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم مساء الأحد عقب اشتعال الأوضاع داخل مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية،والتابعة إلى ولايته بسبب التظاهرات المندلعة من قبل المكسيكيين المهاجرين إلى أمريكا بطريقة غير شرعية.

وارتكب المتظاهرون أعمال عنف منها تدمير الممتلكات العامة وإشعال السيارات بالشوارع معترضين على قرار ترامب بترحليهم المفاجئ من أمريكا،وعقب استمرار أحداث العنف لعدة أيام قرر ترامب صباح الأحد إرسال 2000 جندي من قوات الحرس الوطني لاحتواء التظاهرات بالقوة.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا إنهم ليسوا في حاجة لقوات ترامب التي تصنع أزمة في ولايتهم مع رفضه لاستخدام العنف في احتواء التظاهرات.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث انتقاده لحاكم ولاية كاليفورنيا،ووصفه بالمجنون لأنه ترك مدينة لوس أنجلوس تحترق وأعلن هيجسيث على منصة إكس احتمالية نشر قوات المارينز من الجيش الأمريكي حالة تصاعد أحداث العنف.