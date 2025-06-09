إثارة للفوضى.. حاكم كاليفورنيا يهاجم قرار ترامب بنشر الحرس الوطني

وجّه جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، انتقادات حادة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، في خطوة وصفها بأنها "محاولة لخلق أزمة غير موجودة".

وقال نيوسوم، في تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس"، إن "هذه الخطوة تهدف إلى إثارة الفوضى لتبرير إجراءات قمعية إضافية ونشر الخوف وإحكام السيطرة"، مشددًا على أن الوضع لا يستدعي هذا النوع من التدخل الفيدرالي العسكري.

وتأتي تصريحات نيوسوم ردًا على قرار أصدره الرئيس ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات ضد عمليات ترحيل المهاجرين، التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك، والتي أسفرت عن اعتقال 44 شخصًا منذ يوم الجمعة الماضي.

دعوات للهدوء مقابل تحركات أمنية موسعة

في خضم هذا التصعيد، دعا نيوسوم سكان كاليفورنيا إلى "التمسك بالهدوء" والامتناع عن أي أعمال عنف، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، ومشددا في الوقت نفسه على أن "حقوق التعبير والتظاهر يجب أن تُصان، لا أن تُقمع".

ويشهد الشارع في مدينة لوس أنجلوس توترًا متزايدًا منذ عدة أيام، حيث اندلعت احتجاجات واسعة احتجاجًا على ما وصفه النشطاء بـ"الممارسات التعسفية" ضد المهاجرين، وخصوصًا بعد تداول مقاطع تظهر عناصر من الهجرة وهم ينفذون مداهمات في أحياء مكتظة بالسكان.

أزمة متصاعدة بين ترامب وسلطات كاليفورنيا

وتفتح هذه المواجهة فصلًا جديدًا في الخلاف الممتد بين إدارة الرئيس ترامب وسلطات ولاية كاليفورنيا، حيث يتهم حاكم الولاية الرئيس بمحاولة فرض أجندته السياسية بالقوة الفيدرالية، في حين يتمسك ترامب بأن تدخل الحكومة ضروري "لحماية الأرواح والممتلكات" وسط ما وصفه بـ"انفلات أمني غير مقبول".

يُذكر أن الرئيس ترامب سبق أن هدد قبل أيام بالتدخل الفيدرالي "لحل المشكلة بالأسلوب المناسب"، معتبرًا أن سلطات الولاية "غير قادرة على القيام بمهامها"، وهو ما قوبل برفض واسع من مسؤولي كاليفورنيا، الذين اعتبروا هذه التصريحات جزءًا من تصعيد سياسي موجه ضد السياسات التقدمية للولاية.