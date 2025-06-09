ترامب: لن نسمح بعد الآن بارتداء الأقنعة في الاحتجاجات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الشكر لقوات الحرس الوطني الأمريكي عقب سيطرتها على الاحتجاجات العنيفة التي قادها المتظاهرون المكسيكيون لرفضهم القرار الرئاسي الأمريكي بترحيلهم لدخولهم الدولة الأمريكية بشكل غير شرعي.

وغرد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال شاكرا الحرس الوطني على العمل الرائع الذي قام به من احتواء الاحتجاجات العنيفة.

وأضاف ترامب أنه لن يسمح بارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات وتعجب ترامب من المتظاهرين المكسيكيين الذين ارتدوا الأقنعة متسائلا عن ماذا يخفي هؤلاء الأشخاص.

واتهم ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم بأنه كان عاجزا عن تحقيق الأمن في مقاطعة لوس أنجلوس، ولذلك أرسل قوات الحرس الوطني التي قامت بعمل رائع.