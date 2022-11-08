على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. الفنون الشعبية المصرية تبهر السائحين.. صور

شهدت نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يرافقها د. نيفين القباج وزيرة التضامن، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ود. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الديفليه الفنى الذى شاركت فيه فرق الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة وأقيم بالممشى السياحى بخليج نعمة.

جاء ذلك فى إطار مشاركة وزارة الثقافة بعدد من الاحتفالات الفنية التى تقدم من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر الجارى، ووسط جمع غفير من الجماهير والسائحين.

شارك بالدفيليه 8 فرق فنون شعبية تعبر عن ثراء الفن الشعبى المصرى رغم تنوعه بين البحرى والصعيدى والبدوى وهى "بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، العريش، سوهاج، أسوان"، بالإضافة لفرقة التنورة التراثية.

قدمت كل فرقة فقرة فنية عبرت خلالها عن بيئتها وتراثها الفنى؛ كما تفقد الحضور جناح الهيئة فى خيمة معروضات الحرف التراثية بخليج نعمة، والذى ضم معرضا للحرف التراثية لمنتجات الورش الفنية في مجالات الديكوباج والحلي والنحت على الصدف، التى تمت خلال مبادرة حياة كريمة وملتقيات شباب أهل مصر من أبناء المناطق الحدودية.

عقب إنتهاء الديفليه انتقل الحضور لمسرح السوق السياحى القديم لمتابعة احتفالات الهيئة هناك، حيث قدمت فرقة بورسعيد استعراضات "البحرية والصياد ويا طير يا رمادى"، وقدمت فرقة أسوان استعراض "الفرح النوبى"، فيما قدمت فرقة الشرقية استعراضات "الفرح الشرقاوى والشمعدان والحصان".

جاءت الفعاليات بحضور الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، وأحمد يسرى مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وفيفيان البتانونى مدير عام الفنون التشكيلية.

تقام الفعاليات الفنية يوميا فى الساعة الثامنة مساء على مسارح "الممشى السياحى بخليج نعمة، جرين زوون، مسرح السلام بالممشى السياحى الجديد، الإيقونة، الحديقة المركزية، المتحف، السوق السياحى القديم".