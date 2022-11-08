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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد أزمتها الأخيرة وخروجها من مستشفى الأمراض النفسية، وأعلنت فى بيان رسمى مقاضاة شقيقها وتعرضها لمؤامرة كبيرة.

 

وعلم صدى البلد أن النجمة شيرين عبد الوهاب عادت مرة أخرى إلى الفنان حسام حبيب، وأنها تجلس معه يوميا في إحدى الفلل بمنطقة التجمع الخامس.

وتتميز الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل من أناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من الصورالصادمة لـ شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.

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