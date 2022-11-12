لأول مرة.. "الزهور" يخوض دوري كرة القدم النسائية

انطلق بقوة الدوري العام لكرة القدم النسائية بجميع درجاته، ولأول مرة منذ نشأة الدوري يشهد تواجد فريق لنادي الزهور، ويشارك فريق الزهور في دوري الدرجة الثالثة في أول ظهور له بدوري كرة القدم النسائية بالتعاون مع أكاديمية SAK، حيث يجب على الفرق المشاركة حديثًا أن تبدأ مشوارها من الدرجة الثالثة.

وقد افتتح فريق الزهور بقيادة المدير الفني شريف محمد مشواره في الدوري بفوز كبير على فريق ترسانة مطروح بنتيجة 6-0 في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثالثة.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق الزهور مجموعته برصيد 3 نقاط متفوقًا على فريقي مركز شباب الخيارية والفنار بفارق الأهداف، ويخوض اليوم فريق الزهور ثاني مواجهاته أمام فريق مركز شباب الخيارية.

وينقسم دوري الدرجة الثالثة الذي يستمر حتى 4 مارس إلى مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى بجانب الزهور كلا من: مركز شباب الخيارية والفنار، ومدينة نصر، وسموحة، ومركز شباب العمراوي، وترسانة مطروح، ومركز شباب محلة حسن، واتش اف سي.

ويهدف فريق الزهور إلى احتلال المركز الأول في هذه المجموعة من أجل الصعود لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل حيث يتأهل أول فريق من كل مجموعة.

وقد قام مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بتدشين أكاديمية SAK لكرة القدم النسائية بفرع التجمع الخامس استجابةً لفتيات الزهور اللاتي يحلمن بممارسة كرة القدم بشكل احترافي.