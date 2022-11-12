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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف 12 طريقا بنطاق 3 مراكز بتكلفة 62 مليون و968 ألف جنيه بالبحيرة

أعمال الرصف بالبحيرة
أعمال الرصف بالبحيرة

نفذت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة فايز الجندى مدير المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز ( الدلنجات - كفر الدوار - كوم حمادة )  عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الإستثمارية بنطاق 3 مراكز بنطاق المحافظة بإعتمادات مالية بلغت 62 مليون 968 ألف جنيه على النحو التالي: 

مركز ومدينة الدلنجات

تم إحلال وتجديد شارع التحرير بمدينة الدلنجات بطول 900 م واعتماد قدره 4 مليون و 960 الف جنية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل و إحلال وتجديد منطقة الصاوى بطول3 كم واعتماد قدره 5مليون و 180الف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ،و  إحلال وتجديد منطقة الاشلم بطول 2 كم واعتماد قدره 2.9 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ،و تجديد منطقة الفخراني بطول 2.5 كم واعتماد قدره 7 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات.

أعمال الرصف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة
أعمال الرصف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

 

مركز ومدينة كفر الدوار

استكمال رصف طريق سيدى عبد القادر بطول 2 كم واعتماد قدره 5 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، و استكمال منطقتى بولس والفيروز وحى الزهور وخلف شركة البرتقال وخلف محطة وقود التعاون حتى شارع الجيش بطول 3 كم واعتماد قدره 4 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، و بمنطقة السعرانية بطول 2 كم واعتماد قدره 3 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار،و استكمال مربع التأمينات الإجتماعية بداية من أرض جاد وشارع مسجد العلم والايمان من الكوبرى العلوى والكنيسة بطول 2 كم واعتماد قدره 4مليون و 500 الف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ،و رصف طريق عزبة خالد بطول 5 كم واعتماد قدره 6 مليون و 878 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

أعمال الرصف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة
أعمال الرصف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

مركز ومدينة كوم حمادة 

 

رصف شوارع غرب السكة الحديد بإجمالي 21 شارع و 6 فرعيات بطول 2 كم و 636 م ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادةرصف شوارع شرق السكة الحديد بإجمالي 26 شارع و7 فرعيات بطول إجمالي 2كم و 690 م.

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البدء في رصف 12 طريقا بدمنهور بقيمة 97 مليونا بالبحيرة

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بتكلفة 24 مليون جنيه.. البدء في رصف 7 طرق بمراكز البحيرة

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظرا لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الإقتصادية.

البحيرة الوحدات المحلية قطاع الطرق إحلال وتجديد الخطة الاستثمارية رصف طريق 7 طرق الطرق والنقل مديرية الطرق والنقل

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