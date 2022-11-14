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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة يبدأ جلسات دورته الثانية .. الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبدأ الخميس المقبل الموافق 17 نوفمبر 2022 جلسات الدورة الثانية لمؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة تحت رعاية الشيخ  مـحمـد بن حـمـد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان: «الفلسفة والراهن» بمشاركة عدد كبير من المفكرين والباحثين العرب والأجانب.

تناقش موضوعات المؤتمر الأبعاد المختلفة للفلسفة ، وتأثيرها على الجوانب الحيوية ذات التأثير المجتمعي مثل بناء الوعي وتعزيز الهوية وتطوير التعليم، إلى جانب تناول معنى الزّمن التّاريخيّ الرّاهن، وكيف ينظر الفيلسوف إلى الرّاهن، وتجلّياته الفلسفيّة وماهو الرّاهن العربيّ وتحدّياته وإشكاليّاته وسبل العبور نحو المستقبل : وهل هي حداثة أم تحديث؟ وأخيرا الإنسان والسّلطة الرقميّة.

تنظم المؤتمر مؤسسة «بيت الفلسفة» في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة وهي مبادرة للحوار الفلسفي تعد هي الأولى من نوعها عربيا وقد انطلقت من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه ، وتهدف لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح ، كما تسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.

يعقد المؤتمر للعام الثاني على التوالي بالتزامن مع اليوم العالمي للفلسفة بهدف التأكيد على دور الفلسفة في تطوير الفكر البشري وتعزيز ثقافة النقاش الفلسفي وأهمية الفلسفة في معالجة العديد من القضايا.

قال أحمد السماحي رئيس المؤتمر : «يأتي تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للفلسفة تأكيداً للنجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى العام الماضي، وإسهامه في ترسيخ الدور الدولي والريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفلسفة، وبما يعزز مكانة إمارة الفجيرة بوصفها مركزا إقليميا وعالميا للحوار الفلسفي»

ومن بين أبرز المشاركين الدكاترة ​أحمد البرقاويّ أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق وعميد بيت الفلسفة بالفجيرة ( فلسطين)   كلود سباك ، أريانا كونتي (فرنسا)  د.شايع الوقيان ( السعودية) محمّد مصباحي، المهدى المستقيم  ( المغرب ) محمّد محجوب ( تونس)حسن حمّاد ، أنور مغيث ( مصر) خالد كمّوني،جوزيف معلوف ( لبنان) مليكة بن دودة ، د. الزّواوي بغورة (الجزائر) موسى برهومة - الأردن ، الدكتور فهد الرويشد ، د  داليا التونسي ،جانا موهر لون -مؤسسة بلاتو الأمريكية ، علْيَا ولُبنى ، الشيخة الشميلي ،راشد المزروعي و سارة بن سميده ، حلا وقسَّام ، نجلاء المطروشي ، نيكول ويبرن: حدود المصلحة الذّاتيّة. جامعة السوربون أبو ظبي.

​ويشمل المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل للشباب من طلبة جامعة السربون قسم الفلسفة بهدف تعزيز الحراك الثقافي في العالمِ العربيِّ.

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة محمد بن حمد الشرقي الفلسفة والراهن المفكرين والباحثين العرب الجوانب الحيوية مؤسسة بيت الفلسفة

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