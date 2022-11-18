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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حمزة الجمل : النني مظلوم وصلاح استحق لقب رجل مباراة مصر وبلجيكا

مباراة مصر وبلجيكا
مباراة مصر وبلجيكا

أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أن محمد النني لاعب منتخب مصر الوطني مظلوم لافتا إلى أن محمد صلاح استحق لقب رجل مباراة بلجيكا الودية.

قال حمزة الجمل خلال لقائه فى برنامج الماتش : محمد النني مظلوم لكونه أجاد مهاريا أمام منتخب بلجيكا ونجح بجوار طارق حامد ومحمود حمادة فى امتلاك منتصف الميدان.

لفت حمزة الجمل إلى أن محمد صلاح استحق لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق مشيرا إلى أن روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني استعد جيدا لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا.

 وشهدت مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب بلجيكا تألق مصطفى محمد مهاجم الفراعنة الكبار ونجح فى تسجيل الهدف الأول.

واستغل مصطفى محمد خطأ دى بروين نجم منتخب بلجيكا ووضع الكرة بين قديمه “كوبري” وأرسل الكرة فى شباك كورتوا.

وداعب محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني إيدن هازارد نجم منتخب بلجيكا عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الفراعنة الكبار وبلجيكا. 

وفاز محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

أحرز هدفي منتخب مصر الوطني مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا اللاعب أوبيندا.

منتخب مصر الوطني نجح فى تحجيم المد الهجومي لمنتخب بلجيكا ومنع خطورة الثنائي كاراسكو ودى بروين إلى جانب إيدن هازارد.

الشوط الأول شهد إهدار 4 أهداف محققة منها إثنين من نصيب تريزيجيه فضلا عن رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب بلجيكا.

وشهدت بداية الشوط الثاني هدفا مبكرا من أسست محمد صلاح نجح تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثاني فى شباك كورتوا حارس مرمى بلجيكا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي للاعبي منتخب مصر وجرت محاولة من جانب مصطفى محمد أمام منطقة الجزاء لكنه اصطدم بدفاعات المنتخب البلجيكي.

وتلقي أنتوني كرة داخل منطقة الجزاء لمنتخب مصر الوطني أبعدها على جبر مدافع الفراعنة الكبار.

وتعرض فى الدقيقة الرابعة أبشواي لاعب منتخب بلجيكا للإصابة واستدعي حكم تقنية الفيديو حكم المباراة لمشاهدة الكرة التي اصطدمت بيد أحمد حجازي داخل منطقة الجزاء ورفض احتساب ركلة جزاء.

راوغ كاراسكو فى الدقيقة الثامنة أكرم توفيق وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية.

وحرمت العارضة منتخب بلجيكا فى الدقيقة التاسعة من فرصة هدف محقق بعدما سدد أحد لاعبي المنتخب البلجيكي كرة قوية داخل منطقة الجزاء.

ونجح كورتوا فى التصدى لتسديدة تريزيجيه القوية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة العاشرة كما نجح أكرم توفيق فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التي قادها كاراسكو أمام منطقة الجزاء.

ومرر محمد النني فى الدقيقة 20 كرة طولية تصل إلى تريزيجيه الذى تسلمها بنجاح وسددها فى مرمى بلجيكا وتصدى لها كورتوا حارس المرمى.

نجح كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا من حرمان تريزيجيه نجم مصر الوطني  من إحراز هدف محقق بالدقيقة 20.

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هدف أول 

أحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر الأول فى مرمى بلجيكا بالدقيقة 33 من خطأ دى بروين أمام منطقة الجزاء سددها ببراعة فى شباك كورتوا.

أنقذ محمد الشناوي في الدقيقة 38 مرمى منتخب مصر الوطني من هدف التعادل بعد تسديدة قوية أرسلها كاراسكو من أمام منطقة الجزاء.

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محمد صلاح رجل مباراة منتخب مصر الودية أمام بلجيكا

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل 

أحرز تريزيجيه ثاني أهداف منتخب مصر الوطني فى شباك منتخب بلجيكا  فى بداية الشوط الثاني في المباراة الودية المقامة حاليا على ملعب جابر الأحمد بالكويت بعدما تلقى تمريرة ماكرة من محمد صلاح.

وحرمت صافرة الحكم المساعد بالتسلل تريزيجيه من تهديد مرمى كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

قاد محمد صلاح إحدى الهجمات فى الدقيقة 67 وأرسل كرة طولية أخفق تريزيجيه فى استلامها داخل منطقة الجزاء لمنتخب بلجيكا.

ودفع البرتغالي روى فيتوريا باللاعب احمد سيد زيزو فى الدقيقة 72 بدلا من مصطفى محمد وسجل في الدقيقة 76 أوبيندا هدف منتخب بلجيكا الأول فى شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

 

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