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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع ورش عمل فنية وتراثية لصقل مهارات الطلائع بسيناء

نشاطات متنوعة لصقل
نشاطات متنوعة لصقل الفتيات في سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة  شمال سيناء، مشروع ورش العمل الفنية والتراثية لصقل  مهارات الطلائع بمراكز الشباب على مستوى المحافظة،  والذي يستهدف تدريب نحو 100 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة. 

 

لمدة 3 أشهر

 

وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، إن ورش العمل ستقام لمدة 3 أشهر، وذلك لصقل المواهب الفنية لأبنائنا الطلائع الموهوبين في مجالات الرسم والفن التشكيلي والمشغولات الفنية والتراثية والنحت والجلود والزخرفة بالصدف والرمل.

وأضاف راشد، أن ذلك يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، وهالة عثمان، مدير عام الإدارة العامة للبرامج، موضحا أن  التدريب عند طريق عدد من المتخصصين ومنهم أحمد العيسوي وولاء شعبان وأروى عادل ومحمد فراج.

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سيناء ورش عمل فنية تراثية الطلائع

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