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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مساكن ايديل يشكون من انتشار القمامة والكلاب الضالة

صدى البلد

ارسل القارئ محمد رجب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن أهالي مساكن ايديال أمام نادي المقاولون العرب حي غرب مدينة نصر من الكلاب انتشار الكلاب الضالة وكذلك من عدم اهتمام الحي بالمنطقة وانتشار القمامة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفتا بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01112269713.
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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